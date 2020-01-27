Dışişleri Bakanlığı'ndan Çin için seyahat uyarısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanlığı'ndan Çin için seyahat uyarısı - Son Dakika

Dışişleri Bakanlığı'ndan Çin için seyahat uyarısı

18 dakika önce

Çin'in Hubei eyaletinde bulunan Wuhan şehrinde zatürreye neden olan yeni koronavirüsü (2019-nCoV) ülke çapında kamu sağlığını tehdit eden boyuta ulaşmıştır.

Dışişleri Bakanlığı'ndan Çin için seyahat uyarısı, System.String[]

Çin'in Hubei eyaletinde bulunan Wuhan şehrinde zatürreye neden olan yeni koronavirüsü (2019-nCoV) ülke çapında kamu sağlığını tehdit eden boyuta ulaşmıştır. Koronavirüs salgınıyla bağlantılı vaka sayısı artış eğilimindedir.

Bu çerçevede vatandaşlarımızın zorunlu olmadıkça Çin'e seyahat etmemeleri, Çin'e seyahat etmeleri halinde başta Hubei eyaleti olmak üzere vakaların yoğun olarak görüldüğü bölgelerden uzak durmaları önemle tavsiye olunur.Çin'de ikamet eden ve Çin'in diğer bölgelerine seyahat etmek zorunda olan vatandaşlarımızın sağlık önlemlerine azami riayet etmeleri, Pekin Büyükelçiliğimiz, Hong Kong, Şanhay ve Guanco Başkonsolosluklarımız ile Çin Halk Cumhuriyeti ve Dünya Sağlık Örgütü'nün açıklama ve uyarılarını yakından takip etmeleri önem arzetmektedir.


Çin Halk Cumhuriyeti, Wuhan, Hubei, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 07:00 Kaynak: DHA
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