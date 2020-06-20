Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Dünya Mülteciler Günü' mesajı - Son Dakika

Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Dünya Mülteciler Günü' mesajı

DIŞİŞLERİ Bakanlığı'nca, 'Dünya Mülteciler Günü' nedeniyle yapılan açıklamada, "Mültecilerin ve sığınmacıların yaşam koşullarının iyileştirilmesi ve sorunlarına kalıcı çözümler bulunması uluslararası toplumun ortak sorumluluğu ve görevidir" denildi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Dünya Mülteciler Günü' mesajı, System.String[]

DIŞİŞLERİ Bakanlığı'nca, 'Dünya Mülteciler Günü' nedeniyle yapılan açıklamada, "Mültecilerin ve sığınmacıların yaşam koşullarının iyileştirilmesi ve sorunlarına kalıcı çözümler bulunması uluslararası toplumun ortak sorumluluğu ve görevidir" denildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, mültecilerin ve sığınmacıların sayısı ve yaşadığı güçlüklerin her geçen gün arttığı belirtildi. Koronavirüs salgınının hassas durumdaki bu kişilerin koşullarını daha da ağırlaştırdığı belirtilerek, "Salgınla mücadele etmek amacıyla birçok ülkenin kendi içine döndüğü bir dönemde alınan önlemlerin, mültecilerin ve sığınmacıların durumunu olumsuz etkilediği görülmektedir. Mültecilerin ve sığınmacıların korunması ve başta sağlık olmak üzere, temel hizmetlere hızlı ve etkin şekilde erişimi daha da elzem hale gelmiştir" denildi.

'ULUSLARARASI TOPLUMUN ORTAK GÖREVİDİR'

Dünyada en fazla mülteciye ev sahipliği yapan Türkiye'nin daha önce olduğu gibi, salgın döneminde de bu kişilerin korunması, her türlü temel hizmete ulaşması, salgın hakkında bilgilendirilmesi ve en kırılgan durumda olanların desteklenmesi için gereken önlemleri aldığı vurgulanarak, "Ülkemiz, bu çerçevede uluslararası çabalarını da sürdürmektedir. Son olarak, salgın döneminde mültecilerin durumuna dikkat çekmek ve bu konuda uluslararası işbirliği ihtiyacına vurgu yapmak amacıyla 9 Haziran 2020 tarihinde sayın bakanımızın ev sahipliğinde üst düzeyli bir telekonferans düzenlenmiştir. Mültecilerin ve sığınmacıların yaşam koşullarının iyileştirilmesi ve sorunlarına kalıcı çözümler bulunması uluslararası toplumun ortak sorumluluğu ve görevidir. Bu çerçevede, göçe kaynaklık eden ülkelerde, bireyleri ülkelerini terk etmeye yönelten etmenlerin ortadan kaldırılması, mültecilerin güvenli, gönüllü ve onurlu şekilde ülkelerine dönmelerini kolaylaştıracak koşulların hazırlanması ve yeniden yerleştirme gibi üçüncü ülke çözümlerinin arttırılmasının önemli olduğunu vurguluyoruz" ifadesine yer verildi.

'ADİL YÜK VE SORUMLULUK PAYLAŞIMI İÇİN GÖREVE ÇAĞIRIYORUZ'

Başta donör ülkeler olmak üzere, tüm paydaşların adil yük ve sorumluluk paylaşımı çerçevesinde bir kez daha göreve çağrıldığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Salgın döneminde ve sonrasında bu görevin daha önemli ve acil hale geldiğini düşünüyoruz. Sığınmacıların uluslararası hukuktan kaynaklanan sığınma haklarının ellerinden alınmaması, mültecilere ve sığınmacılara insanlık dışı muamele yapılmaması, geri itilmemesi ve bu çerçevede tüm ülkelerin temel uluslararası insan hakları sözleşmelerinden ve 1951 Cenevre Sözleşmesi'nden doğan yükümlülüklerine riayet etmeleri gerektiğini hatırlatıyoruz. Ayrıca, Mültecilere İlişkin Küresel Mutabakatın koronavirüsle mücadele sürecinde mültecilerin korunması için rehber niteliğinde bir belge olduğunu değerlendiriyoruz. Tüm paydaşları bu mutabakatı uygulamaya davet ediyoruz. Dünya Mülteciler Günü'nün, mülteci sayılarının azaldığı, kalıcı çözümlerin nicelik ve nitelik bakımından arttırıldığı ve bu kişilerle ve ev sahibi ülkelerle daha yoğun dayanışma gösterildiği bir dönemi beraberinde getirmesini umuyoruz."


Koronavirüs, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.06.2020 11:38 Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Dünya Mülteciler Günü' mesajı - Son Dakika

Son Dakika

Son seçim anketinden çıkan sonuca göre sadece dört parti barajı geçebiliyor Reji ekrana yanlış görüntüyü verince Erdoğan'dan uyarı geldi: Şu anı gösterelim Talihsiz öğrencinin bir anlık unutkanlığı bir yılına mal oldu Dr. Mehmet Öz, ABD'deki Hollywood Şöhretler Yolu'na adı yazılacak ilk Türk oldu Tavandan akan sular yüzünden metrobüste şemsiye açtılar Emniyet bekçilerle ilgili "Bekar kadınların evini gözetleyebilir" iddiası hakkında suç duyurusunda bulundu Dalgıcın kurtardığı kadında koronavirüs çıktı, polise test yapılacak Bakan Akar, "Fransız savaş gemisine taciz" iddiasına sert yanıt verdi Süt ürünleri profesörü, peynirde yapılan mide bulandıran hileler için vatandaşı uyardı AK Parti, Bahçeli'nin önerisi üzerine harekete geçti! Seçim barajı düşüyor, vekil transferi son buluyor Ülke bu fedakar babayı konuşuyor! Sırtında sadece çocuğunu değil, evladının geleceğini de taşıdı Fransa'nın dünyaca ünlü gazetesi manşete taşıdı: Erdogan Sultan De Libye Sosyal mesafeyi hiçe sayan okul müdürünün konuşma yapma hevesi, velileri çileden çıkardı Akhisarspor'da Yılmaz Vural dahil toplam 12 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı Yağmur nedeniyle tıkanan su kanalını eliyle açan polis gönülleri fethetti
Adı Fenerbahçe ile anılan Morozyuk, transfer iddialarına yanıt verdi: Her şey mümkün Adı Fenerbahçe ile anılan Morozyuk, transfer iddialarına yanıt verdi: Her şey mümkün         
17:57
Fransa'da 11 Temmuz'dan itibaren maçlara seyirci alınacak Fransa'da 11 Temmuz'dan itibaren maçlara seyirci alınacak         
17:37
Apple, ABD'deki 4 eyalette mağazalarını yeniden kapatıyor Apple, ABD'deki 4 eyalette mağazalarını yeniden kapatıyor         
17:23
Dalgıcın kurtardığı kadında koronavirüs çıktı, polise test yapılacak Dalgıcın kurtardığı kadında koronavirüs çıktı, polise test yapılacak         
17:12
Leicester City, deplasmanda Watford ile 1-1 berabere kaldı Leicester City, deplasmanda Watford ile 1-1 berabere kaldı         
17:08
Bakan Akar, Bakan Akar, "Fransız savaş gemisine taciz" iddiasına sert yanıt verdi         
17:02
Moody's koronavirüsün darbe vurduğu ABD'nin kredi notunu açıkladı Moody's koronavirüsün darbe vurduğu ABD'nin kredi notunu açıkladı         
16:54
Galatasaraylı Ahmet Çalık, Gaziantep maçında kaptan olarak sahaya çıkacak Galatasaraylı Ahmet Çalık, Gaziantep maçında kaptan olarak sahaya çıkacak         
16:45
Schalke, Fenerbahçe'nin gündemindeki İrfan Can için girişimde bulundu Schalke, Fenerbahçe'nin gündemindeki İrfan Can için girişimde bulundu         
16:32
Virüs nedeniyle işleri iptal olan oryantal Didem ekonomik kriz yaşıyor: Arabamı satacağım Virüs nedeniyle işleri iptal olan oryantal Didem ekonomik kriz yaşıyor: Arabamı satacağım         
16:24
Diyarbakır'da koronavirüs 54 can aldı, 205 aktif vaka var Diyarbakır'da koronavirüs 54 can aldı, 205 aktif vaka var         
16:20
Sosyal mesafeyi hiçe sayan okul müdürünün konuşma yapma hevesi, velileri çileden çıkardı Sosyal mesafeyi hiçe sayan okul müdürünün konuşma yapma hevesi, velileri çileden çıkardı         
16:14
Emniyet bekçilerle ilgili Emniyet bekçilerle ilgili "Bekar kadınların evini gözetleyebilir" iddiası hakkında suç duyurusunda bulundu         
16:12
Yaraladığı eşinin adını kanla yere yazdığı koca tutuklandı Yaraladığı eşinin adını kanla yere yazdığı koca tutuklandı         
16:11
Top cambazı kadın futbolcu Melody Donchet, topuklu ayakkabılarıyla şov yaptı Top cambazı kadın futbolcu Melody Donchet, topuklu ayakkabılarıyla şov yaptı         
15:57
Kaza yapan kadın psikiyatristin cüzdanı çalındı Kaza yapan kadın psikiyatristin cüzdanı çalındı         
15:54
Survivor yorumcusu Semih Öztürk, Kurretülayn Matur ile gizli saklı evlendi Survivor yorumcusu Semih Öztürk, Kurretülayn Matur ile gizli saklı evlendi         
15:38
Olası büyük İstanbul depreminde hangi ilçede kaç bina hasar görecek? İBB rapor yayınladı Olası büyük İstanbul depreminde hangi ilçede kaç bina hasar görecek? İBB rapor yayınladı         
15:37
Lakers'ın sahibi, Kobe Bryant'a yapılan ırkçılığı sosyal medyadan paylaştı Lakers'ın sahibi, Kobe Bryant'a yapılan ırkçılığı sosyal medyadan paylaştı         
15:20
Dini nikahlı eşini öldürdü, Dini nikahlı eşini öldürdü, "Neden yaptınız?" sorusuna 2 kelimelik yanıt verdi         
15:10
Son seçim anketinden çıkan sonuca göre sadece dört parti barajı geçebiliyor Son seçim anketinden çıkan sonuca göre sadece dört parti barajı geçebiliyor         
15:08
Son Dakika: LGS nedeniyle 81 ilde uygulanan 6 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi Son Dakika: LGS nedeniyle 81 ilde uygulanan 6 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi         
15:02
80 yaşındaki isimle evlenen Meltem'den garip paylaşım: Allah bizi büyüklerimizin tecavüzünden korusun 80 yaşındaki isimle evlenen Meltem'den garip paylaşım: Allah bizi büyüklerimizin tecavüzünden korusun         
14:58
Kaya Çilingiroğlu'ndan tartışma yaratacak sözler: Erkek erkeğe öpüşmeye karşıyım Kaya Çilingiroğlu'ndan tartışma yaratacak sözler: Erkek erkeğe öpüşmeye karşıyım         
14:55
İrlanda hava yolu şirketi Aer Lingus, koronavirüs nedeniyle 500 kişiyi işten çıkaracak İrlanda hava yolu şirketi Aer Lingus, koronavirüs nedeniyle 500 kişiyi işten çıkaracak         
14:51
Reji ekrana yanlış görüntüyü verince Erdoğan'dan uyarı geldi: Şu anı gösterelim Reji ekrana yanlış görüntüyü verince Erdoğan'dan uyarı geldi: Şu anı gösterelim         
14:41
Inter'in efsane futbolcusu Mario Corso yaşamını yitirdi Inter'in efsane futbolcusu Mario Corso yaşamını yitirdi         
14:36
Yaptırımlarla ezilen İran'ın parası her geçen gün değersizleşiyor Yaptırımlarla ezilen İran'ın parası her geçen gün değersizleşiyor         
14:22
Fenerbahçe'nin Beşiktaşlı Gökhan Gönül ve Caner Erkin'le anlaştığı ileri sürüldü Fenerbahçe'nin Beşiktaşlı Gökhan Gönül ve Caner Erkin'le anlaştığı ileri sürüldü         
14:15
Akhisarspor'da Yılmaz Vural dahil toplam 12 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı Akhisarspor'da Yılmaz Vural dahil toplam 12 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı         
13:39
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.06.2020 18:02:19. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Dünya Mülteciler Günü' mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei