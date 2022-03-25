Dışişleri Bakanlığı'ndan Etiyopya'da ilan edilen ateşkesle ilgili açıklama - Son Dakika
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Dışişleri Bakanlığı'ndan Etiyopya'da ilan edilen ateşkesle ilgili açıklama

25.03.2022 01:05
Dışişleri Bakanlığı'ndan Etiyopya'da ilan edilen ateşkesle ilgili açıklama

DIŞİŞLERİ Bakanlığı'ndan Etiyopya'da ilan edilen süresiz insani ateşkesle ilgili "Bunun kalıcı barışın sağlanmasıyla neticelenmesini bekliyoruz" denildi.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı'ndan Etiyopya'da ilan edilen süresiz insani ateşkesle ilgili "Bunun kalıcı barışın sağlanmasıyla neticelenmesini bekliyoruz" denildi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan, Etiyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti'nde ilan edilen süresiz insani ateşkesle ilgili açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada "Etiyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti Hükümeti'nin 24 Mart 2022 tarihinde ilan ettiği süresiz insani ateşkesi memnuniyetle karşılıyoruz. Ateşkes ilanını ihtilafa çözüm bulunması bakımından doğru yönde atılmış bir adım olarak değerlendiriyor, bunun kalıcı barışın sağlanmasıyla neticelenmesini bekliyoruz. İnsani yardımların Tigray ve ihtiyaç duyulan tüm bölgelere kesintisiz ulaştırılmasını temenni ediyoruz" ifadeleri kaydedildi.Haber:  ANKARA,


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Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanlığı'ndan Etiyopya'da ilan edilen ateşkesle ilgili açıklama - Son Dakika


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