Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanlığı'ndan Etiyopya'daki darbe teşebbüsüne kınama
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Dışişleri Bakanlığı'ndan Etiyopya'daki darbe teşebbüsüne kınama

1 saat önce

Dışişleri Bakanlığı, Etiyopya'nın Amhara Bölgesi Hükümetine yönelik gerçekleştirilen ve Hükümet Başkanı ile üst düzey yetkililerin de hayatını kaybettiği darbe girişimini kınadı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan Etiyopya'daki darbe teşebbüsüne kınama, System.String[]
Dışişleri Bakanlığı, Etiyopya'nın Amhara Bölgesi Hükümetine yönelik gerçekleştirilen ve Hükümet Başkanı ile üst düzey yetkililerin de hayatını kaybettiği darbe girişimini kınadı.

Dışişleri Bakanlığı, Etiyopya'nın Amhara Bölgesi Hükümetine yönelik meydana gelen darbe teşebbüsünü şiddetle kınadığını bildirdi. Amhara Bölgesi Hükümet Başkanı ile üst düzey yetkililerin de hayatının kaybettiği darbe girişimi hakkında Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Etiyopya'nın Amhara Bölgesi Hükümetine karşı yapılan ve Amhara Hükümet Başkanı ile üst düzey yetkililerin hayatlarını kaybetmesine yol açan darbe girişimini şiddetle kınıyoruz. Etiyopya Genelkurmay Başkanı'nın bu teşebbüsle bağlantılı olarak Addis Ababa'da uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybetmesinden derin üzüntü duyuyoruz. Dost Etiyopya halkına ve Hükümetine taziyelerimizi sunuyoruz. Türkiye'nin seçimle işbaşına gelen Hükümetlerin yasadışı yollarla değiştirilmesine yönelik tüm teşebbüslerin karşısında olduğunu yineliyor, söz konusu darbe girişimi karşısında Etiyopya'ya güçlü desteğimizi ifade ediyoruz". - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 09:07 Kaynak: İHA
Dışişleri Bakanlığı, Etiyopya, Güncel
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