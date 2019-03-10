Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanlığı'ndan Etiyopya'ya Taziye Mesajı

Dışişleri Bakanlığı'ndan Etiyopya'ya Taziye Mesajı

20 dakika önce

Dışişleri Bakanlığı, Etiyopya'daki uçak kazası ile ilgili, "Bu elim kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına ve kardeş Etiyopya halkına başsağlığı diliyoruz" açıklamasında bulundu.

Dışişleri Bakanlığı'ndan Etiyopya'ya Taziye Mesajı, System.String[]
Dışişleri Bakanlığı,  Etiyopya'daki uçak kazası ile ilgili, "Bu elim kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına ve kardeş Etiyopya halkına başsağlığı diliyoruz" açıklamasında bulundu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'dan Kenya'nın başkenti Nairobi'ye seyahat etmekte olan bir yolcu uçağının 157 yolcu ve mürettebatıyla birlikte bugün sabah saatlerinde düştüğünü büyük üzüntüyle öğrendik. Bu elim kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına ve kardeş Etiyopya halkına başsağlığı diliyoruz" denildi.

Haber:  ANKARA, -

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 06:10 Kaynak: DHA

Etiyopya, Güncel
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