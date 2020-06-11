Dışişleri Bakanlığı'ndan, Fildişi Sahili'ndeki terör saldırısına kınama - Son Dakika

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Fildişi Sahili'nin Kafolo şehrinde birçok askerin yaşamını yitirdiği terör saldırısını kınadı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Fildişi Sahili'nin kuzey bölgesinde, Burkina Faso sınırında bulunan Kafolo şehrindeki bir kontrol noktasına bugün gerçekleştirilen terör saldırısında birçok askerin hayatını kaybettiği ve yaralandığı üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu menfur terör saldırısını kınıyoruz. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyor, kardeş Fildişi Sahili halkına ve hükümetine içten taziyelerimizi sunuyoruz" ifadelerine yer verildi.

Haber: ANKARA,