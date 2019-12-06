Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Fransa'ya seyahat' uyarısı (2)
Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Fransa'ya seyahat' uyarısı (2) - Son Dakika

Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Fransa'ya seyahat' uyarısı (2)

6 saat önce

'ORANTISIZ GÜÇ KULLANILMASINI ENDİŞEYLE KARŞILIYORUZ'Dışişleri Bakanlığı'nda yapılan açıklamada, "Türkiye, NATO müttefikimiz Fransa'nın istikrar ve güvenliğinin, Avrupa'nın istikrar ve güvenliği bakımından arzettiği önemi de dikkate alarak, dün Fransa'da yapılan genel grev ve...

Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Fransa'ya seyahat' uyarısı (2), System.String[]

'ORANTISIZ GÜÇ KULLANILMASINI ENDİŞEYLE KARŞILIYORUZ'

Dışişleri Bakanlığı'nda yapılan açıklamada, " Türkiye, NATO müttefikimiz Fransa'nın istikrar ve güvenliğinin, Avrupa'nın istikrar ve güvenliği bakımından arzettiği önemi de dikkate alarak, dün Fransa'da yapılan genel grev ve protesto gösterilerinde yaşanan olayları ve bilhassa güvenlik güçlerince orantısız güç kullanılmasını endişeyle karşılamaktadır. Önümüzdeki dönemde de devam etme ihtimali bulunan gösterilere yönelik olarak Fransız Hükümeti'ne, Avrupa ve evrensel insan hakları normlarına uygun hareket etme çağrısında bulunuyoruz" denildi.

'BASIN ÖZGÜRLÜĞÜNE YÖNELİK KABUL EDİLEMEZ'

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

"Öte yandan, dünkü gösterileri dünyaya duyurmak için görev yapmaya çalışan, aralarında bir Anadolu Ajansı muhabirinin de yer aldığı basın mensuplarının polis müdahalesiyle yaralanmalarını, basın özgürlüğüne yönelik kabul edilemez bir fiziki müdahale olarak görüyoruz. Fransız resmi makamlarının bu konuda herhangi bir özür açıklaması yapmamış olmaları da durumun vahametini artırmaktadır."

Haber:  ANKARA,


Dışişleri Bakanlığı, Türkiye, Avrupa, Fransa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 09:37 Kaynak: DHA
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