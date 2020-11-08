Dışişleri Bakanlığı'ndan Gine Cumhurbaşkanlığı seçimleri hakkında açıklama - Son Dakika

Dışişleri Bakanlığı Gine'de gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı seçimleri hakkında bir mesaj yayımladı. Yayınlanan mesajda, Gine Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanan Alpha Condé tebrik edildi.

Dışişleri Bakanlığı tarafından, Gine'de gerçekleştirilen seçimler hakkında yapılan açıklamada, "Gine'de 18 Ekim 2020 tarihinde gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçiminin resmi sonuçları 7 Kasım'da Gine Anayasa Mahkemesi tarafından açıklanmıştır. Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanan Sayın Alpha Condé'yi tebrik ediyor, seçim sonuçlarının dost ve kardeş Gine halkına hayırlı olmasını diliyoruz. Önümüzdeki dönemde siyasi sürecin toplumsal uzlaşı temelinde ve Gine halkının beklentilerini karşılayacak kapsayıcı bir anlayışla yürütüleceğine inanıyoruz" ifadeleri yer aldı. - ANKARA