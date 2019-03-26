Dışişleri Bakanlığı'ndan Golan Tepeleri Açıklaması
1 saat önce
Dışişleri Bakanlığı: "ABD yönetiminin İsrail tarafından 1967 yılından bu yana işgal altında tutulan Golan Tepeleri üzerindeki İsrail egemenliğini tanıma kararını esefle karşılıyor ve şiddetle kınıyoruz.
Dışişleri Bakanlığı
: "ABD
yönetiminin İsrail
tarafından 1967 yılından bu yana işgal altında tutulan Golan Tepeleri
üzerindeki İsrail egemenliğini tanıma kararını esefle karşılıyor ve şiddetle kınıyoruz." Dışişleri Bakanlığı: "Sözkonusu karar, Suriye
'nin ve tüm bölge ülkelerinin toprak bütünlüğüne önem atfeden ülkemiz ve uluslararası toplumun sorumluluk sahibi üyeleri bakımından tamamen hükümsüzdür."
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 12:06 Kaynak: İHA
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