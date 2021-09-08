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Dışişleri Bakanlığı'ndan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne "Atatürk" kınaması - Son Dakika

Dışişleri Bakanlığı'ndan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne "Atatürk" kınaması

08.09.2021 18:09

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde Eğitim Bakanlığının okullarda okutulan bir ders kitabında Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili sayfanın yırtılması talimatına Dışişleri Bakanlığı'ndan kınama geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "GKRY'nin bu çağ dışı, düşmanca ve kabul edilmez tutumunu şiddetle kınıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde Eğitim Bakanlığının orta eğitim öğretmenlerinden "Oxford Discover Futures 3 Workbook" isimli kitabı öğrencilere dağıtmadan önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili bölümün yer aldığı 36'ncı sayfasını "yırtmaları" yönünde talimat içeren genelge göndermesi büyük tepki çekmişti.

BAKANLIK'TAN KINAMA GECİKMEDİ

Dışişleri Bakanlığı, GKYR Eğitim Bakanlığının bu talimatını şiddetle kınadı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde okullarda okutulan bir ders kitabından Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün anlatıldığı sayfanın yırtılması yönünde verilen talimatın, Rum yönetiminin Türkiye'ye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) karşı "çarpık zihniyetinin ulaştığı radikal düzeyi" ortaya koyduğu kaydedildi.

Bakanlıktan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne 'Atatürk' tepkisi

"GKYR'NİN BU ÇAĞ DIŞI TUTUMUNU KINIYORUZ"

Açıklamada, "GKRY'nin bu çağ dışı, düşmanca ve kabul edilmez tutumunu şiddetle kınıyoruz." ifadelerine yer verildi. Ayrıca Kıbrıs meselesini yıllardır çözümsüzlüğe mahkum eden GKRY'nin bu son eyleminin "Ada'da Kıbrıs Türkleriyle sadece iktidarı ve refahı paylaşmaya değil, birlikte yaşamaya dahi tahammüllerinin olmadığını" gösterdiği belirtildi.

ÖMER ÇELİK'TEN AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanlığı'ndan gelen tepkinin ardından konuyla ilgili olarak AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, şu açıklamaları yaptı:

"Güney Kıbrıs Rum Yönetimi yetkililerinin bir ders kitabından Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün anlatıldığı sayfanın yırtılması talimatını vermesi, Rum kesimi yöneticilerinin Atatürk'ün temsil ettiği değerlerimize düşmanlığının ifadesidir. Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Atatürk'e ve Atatürk nezdinde Türk milletine yapılan bu saygısızlığı kınıyoruz. Bu düşmanca tutum, Atatürk'ün temsil ettiği "yurtta sulh, cihanda sulh" yaklaşımına karşı çağdışı bir yaklaşımdır.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi yetkililerinin bu barbarca yaklaşımı Kıbrıs Türkleri ile birlikte yaşama iradesi noktasındaki tahammülsüz yaklaşımlarının da açık göstergesidir. Savaşta yenik düşen Yunanistan lideri Venizelos'un 1934'te savaşın galibi Mustafa Kemal Atatürk'ü Nobel Barış Ödülü'ne aday göstermesi tarihi bir gerçektir. Yunan ve Rum liderlere bu tarihi mirası hatırlatıyor ve yüzleşmeye davet ediyoruz."

Bakanlıktan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne 'Atatürk' tepkisi
Dışişleri Bakanlığı'ndan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne Atatürk kınaması

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Kaynak: AA

Son Dakika Politika Dışişleri Bakanlığı'ndan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne 'Atatürk' kınaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dışişleri Bakanlığı'ndan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne "Atatürk" kınaması - Son Dakika
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