Son Dakika Haberleri: Dışışleri Bakanlığı'ndan İsrail'e tepki
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Dışışleri Bakanlığı'ndan İsrail'e tepki

1 saat önce

Dışişleri Bakanlığı, "İsrail'in işgal altında tuttuğu Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait bazı evleri yıkması, İsrail'in işgalci ve saldırgan politikalarının yeni bir tezahürüdür.

Dışışleri Bakanlığı'ndan İsrail'e tepki, System.String[]

Dışişleri Bakanlığı, " İsrail'in işgal altında tuttuğu Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait bazı evleri yıkması, İsrail'in işgalci ve saldırgan politikalarının yeni bir tezahürüdür. Kudüs'ün demografik yapısını değiştirmeye yönelik bu gibi eylemleri şiddetle kınıyoruz" açıklaması yaptı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, şöyle denildi: "İsrail'in işgal altında tuttuğu Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait bazı evleri yıkması, İsrail'in işgalci ve saldırgan politikalarının yeni bir tezahürüdür. Kudüs'ün demografik yapısını değiştirmeye yönelik bu gibi eylemleri şiddetle kınıyoruz. İki devletli çözüm vizyonuna zarar veren bu gayri meşru eylemler derhal durdurulmalıdır. Uluslararası toplumu, Kudüs'ün tarihi ve hukuki statüsüne sahip çıkmaya ve Filistin halkının haklarının korunması için gerekli adımları atmaya çağırıyoruz."

ANKARA,


Doğu Kudüs, İsrail, Kudüs, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 04:17 Kaynak: DHA
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