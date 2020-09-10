Son dakika haberleri | Dışişleri Bakanlığı'ndan, İsveç'te Kuran-ı Kerim yakma eylemine tepki
Son dakika gelişmesine göre DIŞİŞLERİ Bakanlığı, İsveç'in Başkenti Stokholm'de Kuran-ı Kerim'i yakma eylemine ilişkin, "Bir grup ırkçı barbarın kutsal kitabımız Kuran-ı Kerim'i yakarak saygısızlık yapmalarını lanetliyoruz" açıklamasını yaptı.
DIŞİŞLERİ Bakanlığı, İsveç'in Başkenti Stokholm'de Kuran-ı Kerim'i yakma eylemine ilişkin, "Bir grup ırkçı barbarın kutsal kitabımız Kuran-ı Kerim'i yakarak saygısızlık yapmalarını lanetliyoruz" açıklamasını yaptı.
Bakanlık, Stokholm'de islam düşmanlarının Kuran-ı Kerim'i yakma eylemine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "İsveç'in başkenti Stokholm'de bir grup ırkçı barbarın kutsal kitabımız Kuran-ı Kerim'i yakarak saygısızlık yapmalarını lanetliyoruz. İsveç'in gösteri için başvuruda bulunan kişilere izin vermemesini olumlu bir adım olarak görmekteyiz. Ancak Danimarkalı ırkçı partiye mensup kişiler ve amaçları çok iyi bilindiği halde, provokatif eylemlerin engellenemediğini, bu hastalıklı kişilerin de bundan faydalanmaya devam ettiklerini üzülerek görmekteyiz. Maalesef basın, sanat ve ifade özgürlüğü kisvesi altında İskandinav ülkelerinde son yıllarda İslam'a karşı saygısızlığın yaygınlaştığı ve engellenemediği görülmektedir. Breivik ve Tarrant gibi ırkçılar erken aşamalarda tespit edilip durdurulmadıkça, bu tür eylemlerin tekrarı kaçınılmaz olacaktır. İsveç makamları ile ırkçılık ve İslam düşmanlığı vakalarının bulunduğu tüm ülkelerin gerek Avrupa kurumları çerçevesinde gerek ulusal boyutta bu illetle mücadelede tüm önlemleri almalarını bekliyoruz" denildi.Haber: ANKARA,
Son Dakika Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'un skandal sözleri sonrası dikkat çeken paylaşım: Bizi yiyemezsiniz Bakan Koca'dan koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden tıp fakültesi öğrencisi için duygu dolu paylaşım geldi Bakan Soylu'dan, açığa alınan kaymakamlarla ilgili konuşmasını hatalı veren 3 haber kanalına tepki: Esas sizi açığa almak lazım Ünlü şarkıcı Dua Lipa, aynanın karşısına geçip bikinili poz verdi Rıdvan Dilmen, Muriqi'in Lazio'ya transferinden 1 gün sonra PSG'nin de devreye girdiğini söyledi Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözleri tepki çeken Fransa Cumhurbaşkanı Macron geri adım attı 12 yıl sonra ilk kez yurt dışında oynanacak olan Süper Kupa maçına Katar'ın başkenti Doha ev sahipliği yapacak Milletvekili Ali Özkaya'dan Erol Mütercimler hakkında suç duyurusu Ünlü oyuncu Melisa Döngel, sokağa iç çamaşırsız çıkınca tüm gözleri üzerine çekti 14 yaşındaki öğrencisine cinsel istismarda bulunan evli öğretmen, hapis cezasından kurtulamadı Bakan Koca'ya oğluna 1500 kişilik düğün yapan AK Partili vekil soruldu, cevabı ders niteliğindeydi Fiorentina'lı Marco Benassi, Galatasaray'ın teklifine sıcak bakmadı Inter, geçen sezonu Galatasaray'da tamamlayan Jean Michael Seri'ye talip oldu Fenerbahçe Marcel Tisserand transferinde mutlu sona ulaştı 9 yaşındaki çocuk elbise dolabında boynundan asılı halde bulundu