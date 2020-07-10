Dışişleri Bakanlığı'ndan, İsveçli Bakan'a 'PKK'yla görüşme' tepkisi - Son Dakika

DIŞİŞLERİ Bakanlığı'ndan, İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde'nin PKK/PYD/ YPG mensuplarıyla görüşmesi hakkında, "Esasen bu, İsveç Dışişleri Bakanı'nın terör örgütü mensuplarıyla ilk teması değildir. Bu tutum, öncelikle bulunduğu makam itibarıyla İsveç'in terörle mücadeleye yaklaşımı konusunda ciddi soru işaretleri oluşmaktadır" açıklaması yapıldı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, bugün yaptığı bir sosyal medya paylaşımında terör örgütü PKK/PYD/YPG mensuplarıyla görüştüğünü duyurmuştur. Esasen bu, İsveç Dışişleri Bakanı'nın terör örgütü mensuplarıyla ilk teması değildir. Daha önce de terör örgütü mensuplarıyla görüşmeler yapmış, terör örgütüyle iltisaklı kişilerce düzenlenen etkinliklere katılmıştır. Bu tutum, öncelikle bulunduğu makam itibarıyla İsveç'in terörle mücadeleye yaklaşımı konusunda ciddi soru işaretleri oluşmaktadır" denildi.
Açıklamada, terörle mücadelede terör örgütleri arasında ayrım yapılmamasının önemi vurgulanarak, terörizmin bütün biçimleriyle mücadelenin uluslararası toplumun ortak yükümlülüğü olduğunu kaydedildi.