Dışişleri Bakanlığı'ndan İtalya'ya terörist başı Öcalan tepkisi: Utanç verici - Son Dakika
Son Dakika Dünya Dışişleri Bakanlığı'ndan İtalya'ya terörist başı Öcalan tepkisi: Utanç verici - Son Dakika Dünya

Dışişleri Bakanlığı'ndan İtalya'ya terörist başı Öcalan tepkisi: Utanç verici

15 dakika önce

Dışişleri Bakanlığı, İtalya Fossalto Belediyesi'nin terörist başı Abdullah Öcalan'a fahri hemşehrilik vermesine tepki göstererek bu durumu "Utanç verici" olarak değerlendirdi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan İtalya'ya terörist başı Öcalan tepkisi: Utanç verici, System.String[]

İtalya'nın Fossalto Belediyesi'nin PKK elebaşı Abdullah Öcalan'a fahri hemşehrilik vermesine Dışişleri Bakanlığı "Utanç verici bir gelişme" diyerek sert tepki gösterdi.

Avrupa ülkeleri aldığı kararlarla Türkiye'de binlerce insanın ölümünden sorumlu olan örgüt PKK'ya adeta çanak tutuyor. Buna benzer son karar İtalya'dan geldi. İtalya'nın Fossalto Belediyesi, Öcalan'a fahri hemşehrilik ünvanı verdi.

DIŞİŞLERİ'NDEN TEPKİ VAR

Dışişleri Bakanlığı, yazılı açıklamayla bu duruma tepki gösterdi. Bakanlığın açıklamasında şu ifadeler yer aldı: "İtalya'nın Fossalto Belediyesi'nce terörist başı Abdullah Öcalan'a fahri hemşehrilik verilmiş olması bu caninin işlediği ağır insanlık suçlarını görmezden gelen utanç verici bir gelişmedir.

"MEŞRULAŞTIRMA GİRİŞİMLERİ BEYHUDE"

40 bini aşkın masum insanın katledilmesinden sorumlu, uyuşturucu ve insan ticareti, kara para aklama, çocuk kaçırma ve diğer örgütlü suçlarda kabarık bir sicile sahip olan, AB terör örgütleri listesinde kayıtlı PKK'nın ve elebaşının meşrulaştırılması girişimleri beyhudedir. Ayrıca terörizmle mücadelede uluslararası işbirliği ruhuna tamamen aykırıdır.

"İŞBİRLİĞİ BEKLİYORUZ"

İtalya'da bazı yerel yönetimlerin benzer kararlarının son örneğini teşkil eden bu girişim ve bundan sonra olabilecek benzer girişimlere karşı İtalyan makamlarından terör örgütüne karşı mücadelede işbirliği beklentimizi bir kez daha ifade ediyoruz."

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Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 11:12 
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