Dışişleri Bakanlığı'ndan Kanada'ya tepki - Son Dakika

Dışişleri Bakanlığı'ndan Kanada'ya tepki

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, "Kanada'nın Azerbaycan'ın 30 senedir Ermenistan işgali altındaki topraklarını kurtarmak için verdiği haklı mücadeleyi gerekçe göstererek, bazı askeri ürünlerin ülkemize ihraç izinlerinin askıya alındığına ilişkin açıklaması bu ülkenin çifte standartlı...

Dışişleri Bakanlığı'ndan Kanada'ya tepki, System.String[]

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, " Kanada'nın Azerbaycan'ın 30 senedir Ermenistan işgali altındaki topraklarını kurtarmak için verdiği haklı mücadeleyi gerekçe göstererek, bazı askeri ürünlerin ülkemize ihraç izinlerinin askıya alındığına ilişkin açıklaması bu ülkenin çifte standartlı yaklaşımının göstergesidir" açıklamasını yaptı. Dışişleri Bakanlığı, Kanada'nın bazı askeri ürünlerin Türkiye'ye ihraç izinlerinin askıya alınması kararına tepki gösterdi. Açıklamada, "Kanada'nın, bu yüzyılın en büyük insanlık dramlarından birinin yaşandığı Yemen'deki krize askeri olarak müdahil olan ülkelere silah ihraç etmekte herhangi bir beis görmezken ve Birleşmiş Milletler uzmanlarınca hazırlanan raporlarda dahi eleştiri konusu olan bu silah satışlarını bölgesel güvenliğe katkı olarak takdim ederken, bir NATO müttefikine savunma ürünleri ihracatını engellemesinin herhangi bir izahatı olamaz. Kanada, özellikle Barış Pınarı Harekatı'nı başlattığımız dönemden bu yana, müttefiklik ruhuna uymayacak şekilde, ülkemize yönelik askeri malzeme ihracat izinleri konusunda engeller çıkarmakta, işbirliğinden uzak bir tutum sergilemektedir. Türkiye kapsamlı bir ihracat kontrol rejimine sahiptir ve söz konusu rejimlerden kaynaklanan yükümlülüklerini de titizlikle uygulamaktadır. Kanada'dan beklentimiz, çifte standartlardan uzak bir politika izlemesi, ülkesindeki Türkiye karşıtı çevrelerin etkisi altında kalmadan ve dar siyasi çıkar hesaplarına hapsolmadan hareket etmesidir" ifadeleri kullanıldı.

ANKARA,


Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan, Azerbaycan, Kanada, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2020 08:31 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanlığı'ndan Kanada'ya tepki - Son Dakika

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