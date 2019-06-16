Dışişleri Bakanlığı'ndan Kenya Hükümeti'ne başsağlığı
1 saat önce
Dışişleri Bakanlığı, Kenya'da meydana gelen saldırıda hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi.
Dışişleri Bakanlığı
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 02:11 Kaynak: İHA
, Kenya
'da meydana gelen saldırıda hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi.
Dışişleri Bakanlığı, 15 Haziran 2019 tarihinde Kenya'nın Wajir Eyaletinde meydana gelen terör saldırısı sonucunda 8 polis memurunun hayatını kaybetmesi üzerine Kenya halkı ve Hükümetine başsağlığı dileklerinde bulundu. Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Kenya'nın Wajir eyaletinde meydana gelen terör saldırısında sekiz polis memurunun hayatını kaybettiği üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu menfur saldırıyı şiddetle kınıyor, saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınları ile Kenya halkı ve Hükümetine başsağlığı diliyoruz." - ANKARA
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