Dışişleri Bakanlığı'ndan Kerç Boğazı Açıklaması: 4 Ölü, 4 Kayıp

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Mültecileri Kabul Eden Avrupa Ülkesine Türklerden Rekor Başvuru

Ziyaret Saatini Kaçıran Hasta Yakınları, Güvenlik Görevlilerine Saldırdı! Çok Sayıda Yaralı ve Gözaltı Var