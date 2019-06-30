Dışişleri Bakanlığı'ndan Libya açıklaması
24 dakika önce
DIŞİŞLERİ Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Libya'da alıkonulan 6 Türk vatandaşının derhal serbest bırakılması istendi.
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 08:46 Kaynak: DHA
DIŞİŞLERİ Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Libya
'da alıkonulan 6 Türk vatandaşının derhal serbest bırakılması istendi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Libya'da Hafter'e bağlı illegal milis güçler tarafından altı vatandaşımızın alıkonulması haydutluk ve korsanlık niteliğinde bir eylemdir. Vatandaşlarımızın derhal serbest bırakılmalarını bekliyoruz. Aksi takdirde Hafter unsurları meşru hedef haline gelecektir."
- Ankara
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