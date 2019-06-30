Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanlığı'ndan Libya açıklaması
Son Dakika Güncel Haber

Dışişleri Bakanlığı'ndan Libya açıklaması

24 dakika önce

DIŞİŞLERİ Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Libya'da alıkonulan 6 Türk vatandaşının derhal serbest bırakılması istendi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan Libya açıklaması, System.String[]
DIŞİŞLERİ Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Libya'da alıkonulan 6 Türk vatandaşının derhal serbest bırakılması istendi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Libya'da Hafter'e bağlı illegal milis güçler tarafından altı vatandaşımızın alıkonulması haydutluk ve korsanlık niteliğinde bir eylemdir. Vatandaşlarımızın derhal serbest bırakılmalarını bekliyoruz. Aksi takdirde Hafter unsurları meşru hedef haline gelecektir." 


- Ankara
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 08:46 Kaynak: DHA
Libya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dışişleri Bakanlığından Irak'a sert tepki: Teröristleri barındırmayın Son Dakika! Türkiye'den Libya'ya sert uyarı İzmir'de korkutan yangın! Ormanlık alana sıçradı İstanbul'da bin adrese eş zamanlı asayiş operasyonu!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.6.2019 21:10:59. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanlığı'ndan Libya açıklaması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]