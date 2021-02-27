Son dakika haber! Dışişleri Bakanlığı'ndan Mali'de meydana gelen terör saldırısına kınama - Son Dakika

Dışişleri Bakanlığı, Mali'de meydana gelen terör saldırısına ilişkin yaptığı açıklamada taziye ve başsağlığı dileğinde bulundu.

Dışişleri Bakanlığı Mali'de meydana gelen terör saldırısı hakkında açıklamadan bulundu. Bakanlıktan yapılan açıklamada,

"25 Şubat 2021 tarihinde Mali'nin Bandiagara Bölgesi'ndeki jandarma birliğini hedef alan terör saldırısında çok sayıda güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı üzüntüyle öğrenilmiştir.

Bu terör eylemini kınıyoruz. Dost ve kardeş Mali halkına ve Hükümetine içten taziyelerimizi sunuyor, hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz" ifadeleri yer aldı.

(İHA)