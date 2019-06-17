Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanlığı'ndan, Mısır'a başsağlığı mesajı
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Dışişleri Bakanlığı'ndan, Mısır'a başsağlığı mesajı

44 dakika önce

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Mısır'ın eski Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin vefatı nedeniyle, başsağlığı açıklaması yayımladı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan, Mısır'a başsağlığı mesajı, System.String[]
DIŞİŞLERİ Bakanlığı,  Mısır'ın eski Cumhurbaşkanı  Muhammed Mursi'nin vefatı nedeniyle, başsağlığı açıklaması yayımladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Mısır'ın demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı olan ve askeri darbeyle görevinden uzaklaştırılan Muhammed Mursi'nin vefatından duyulan derin üzüntü dile getirildi. Mursi'ye Allah'tan rahmet, Mısır halkına başsağlığı dileklerinin iletiliği açıklamada, "Şehit Muhammed Mursi ülkesinin demokrasi yolundaki mücadelesinde her daim müstesna bir şahsiyet olarak anılacaktır" denildi. 


- Ankara
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 10:24 Kaynak: DHA
Cumhurbaşkanı, Muhammed Mursi, Mısır, Güncel
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