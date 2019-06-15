Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanlığı'ndan Mogadişu'daki terör saldırısına kınama
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Dışişleri Bakanlığı'ndan Mogadişu'daki terör saldırısına kınama

22 dakika önce

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Mogadişu'da çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına neden olan terör saldırısını kınadı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan Mogadişu'daki terör saldırısına kınama, System.String[]

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Mogadişu'da çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına neden olan terör saldırısını kınadı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Mogadişu'da meydana gelen terör saldırısında çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığının üzüntüyle öğrenildiği belirtilerek, "Bu menfur saldırıyı şiddetle kınıyor, saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa, dost ve kardeş Somali Hükümeti ile Somali halkına başsağlığı diliyoruz" denildi.

Haber: Caner ÜNVER/ANKARA,


Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 11:42 Kaynak: DHA
Somali, Mogadişu, Güncel
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