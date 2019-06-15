Dışişleri Bakanlığı'ndan Mogadişu'daki terör saldırısına kınama
32 dakika önce
DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Mogadişu'da çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı terör saldırısını kınadı.
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 11:47 Kaynak: DHA
DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Mogadişu
'da çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı terör saldırısını kınadı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Mogadişu'da meydana gelen terör saldırısında çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığının üzüntüyle öğrenildiği belirtilerek, "Bu menfur saldırıyı şiddetle kınıyor, saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa, dost ve kardeş Somali
Hükümeti ile Somali halkına başsağlığı diliyoruz" denildi.
- Ankara
Hazine ve Maliye Bakanlığından, Moody's'in kredi notu kararına tepki
Bakan Selçuk: 2019 yılının Ocak-Mayıs döneminde 571 bin 266 kişiyi işe yerleştirdik
Meral Akşener, 23 Haziran'dan sonraki hayalini açıkladı
Bursa'da oluklu kertenkele şoku! Yılan sanıp öldürdüler