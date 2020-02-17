Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Moskova' açıklaması - Son Dakika
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Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Moskova' açıklaması

6 saat önce

DIŞİŞLERİ Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal başkanlığındaki (karma) heyetimiz bugün Moskova'da mevkidaşlarıyla bir araya geldi" açıklamasını yaptı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Moskova' açıklaması, System.String[]

DIŞİŞLERİ Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal başkanlığındaki (karma) heyetimiz bugün Moskova'da mevkidaşlarıyla bir araya geldi" açıklamasını yaptı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Moskova'ya giden Türk heyeti hakkında yazılı açıklama yaptı. Sözcü Aksoy, Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal başkanlığındaki (karma) heyetin bugün Moskova'da mevkidaşlarıyla bir araya geldiğini belirterek, " İdlib'deki son durum ele alındı.Heyetimiz, sahada gerginliğin süratle azaltılması ve insani durumun daha fazla kötüleşmesinin önüne geçilmesi gereğini vurguladı. İdlip'de Soçi kapsamında varılan mutabakatların tam olarak uygulanması ve ihlallerin önlenmesi amacıyla alınabilecek önlemler istişare edildi. Görüşmelere yarın sabah kaldığı yerden devam edilecek" ifadelerini kullandı.


Dışişleri Bakanlığı, Moskova, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 06:55 Kaynak: DHA
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