Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Mustafa Kazımi' açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Politika Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Mustafa Kazımi' açıklaması - Son Dakika

Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Mustafa Kazımi' açıklaması

6 saat önce

DIŞİŞLERİ Bakanlığı'nca, Irak'ta Mustafa Kazımi başkanlığındaki hükümetin güvenoyu almasının memnuniyetle karşılandığı belirtildi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Mustafa Kazımi' açıklaması, System.String[]

DIŞİŞLERİ Bakanlığı'nca, Irak'ta Mustafa Kazımi başkanlığındaki hükümetin güvenoyu almasının memnuniyetle karşılandığı belirtildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Irak'ta yeni hükümetin Irak Temsilciler Meclisi'nden güvenoyu almasını memnuniyetle karşılıyor, dünyamızın içinden geçmekte olduğu bu zorlu dönemde kritik bir sorumluluk üstlenen Başbakan Mustafa Kazımi'ye başarılar diliyoruz. Yeni hükümetin dost ve kardeş Irak halkının tüm bileşenlerini kucaklayacak, halkın meşru taleplerini karşılayacak ve bölgemizde istikrara katkı sunacak adımlar atacağına inanıyoruz. Bundan önceki Irak hükümetleriyle olduğu üzere, yeni hükümetle de ortak çıkarlar temelinde güvenlik, ticaret, yatırım ve yeniden imar konuları başta olmak üzere tüm alanlarda işbirliği anlayışıyla çalışmaya hazırız" ifadeleri kullanıldı.


Irak Temsilciler Meclisi, Irak, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.05.2020 11:51 Kaynak: DHA


Son Dakika

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