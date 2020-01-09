Dışişleri Bakanlığı'ndan Peru'ya taziye mesajı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanlığı'ndan Peru'ya taziye mesajı - Son Dakika

Dışişleri Bakanlığı'ndan Peru'ya taziye mesajı

7 saat önce

DIŞİŞLERİ Bakanlığı,Peru'da şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen sel ve heyelanda hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı yayımladı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan Peru'ya taziye mesajı, System.String[]

DIŞİŞLERİ Bakanlığı,Peru'da şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen sel ve heyelanda hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı yayımladı. Mesajda, "Peru'da şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen sel ve heyelanların can kayıplarına ve ağır hasara yol açtığını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Felaketlerde yaralananlara acil şifa dileklerimizi iletiyor, hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Peru halkıyla hükümetine içten taziyelerimizi sunuyoruz."


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 03:17 Kaynak: DHA
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