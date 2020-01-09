Son Dakika › Güncel › Dışişleri Bakanlığı'ndan Peru'ya taziye mesajı - Son Dakika
Dışişleri Bakanlığı'ndan Peru'ya taziye mesajı
7 saat önce
DIŞİŞLERİ Bakanlığı,Peru'da şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen sel ve heyelanda hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı yayımladı.
Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 03:17 Kaynak: DHA
DIŞİŞLERİ Bakanlığı,Peru'da şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen sel ve heyelanda hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı yayımladı. Mesajda, "Peru'da şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen sel ve heyelanların can kayıplarına ve ağır hasara yol açtığını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Felaketlerde yaralananlara acil şifa dileklerimizi iletiyor, hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Peru halkıyla hükümetine içten taziyelerimizi sunuyoruz."
Son Dakika Dijital takografa geçişte 6 aylık süre uzatımı Resmi Gazete'de yayımlandı Securitas Türkiye'nin başkanı Murat Kösereisoğlu: Asgari ücret az, bakanlığa başvuracağız Türkiye'nin kaya kamyonu "Deve" seri üretime hazırlanıyor KKTC'de cenazeler karıştı! Türk Bakan'ın dayısını İngiliz mezarlığına defnettiler