Son dakika haberleri: Türkiye'den IKBY'nin Türkiye'deki bazı illeri de içeren bir haritanın resmedildiği pul bastırma planına tepki Açıklaması - Son Dakika

Dışişleri Bakanlığı, Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus'un Irak ziyareti vesilesiyle Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) tarafından bastırılması öngörülen hatıra pulları arasında, Türkiye'deki bazı illeri de içeren bir haritanın resmedilmesine tepki göstererek bu vahim hatanın derhal düzeltilmesine yönelik gerekli açıklamanın bir an önce ve net bir şekilde IKBY makamları tarafından yapılmasının beklendiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Papa Franciscus'un Irak ziyareti vesilesiyle IKBY tarafından bastırılması öngörülen hatıra pulları arasında Türkiye'deki bazı illeri de içeren bir haritanın resmedildiği bir pulun da yer aldığının görüldüğü belirtilerek şunlar kaydedildi:

"Bazı haddini bilmez IKBY yöneticileri bu ziyareti, Irak'ın komşu ülkelerinin toprak bütünlüklerine yönelik ham hayallerini açığa vurmak için kullanmaya yeltenmektedir. Bu tür sinsi emellerin ne şekilde hüsranla sonuçlandığı en iyi IKBY makamları tarafından hatırlanacaktır. IKBY makamlarından bu vahim hatanın derhal düzeltilmesine yönelik gerekli açıklamanın bir an önce ve net bir şekilde yapılmasını bekliyoruz."