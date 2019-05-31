Dışişleri Bakanlığı'ndan S-400 açıklaması
1 saat önce
Dışişleri Bakanlığı, "Türkiye'nin ABD'nin talebi üzerine S400 tedariğini ertelemeyi değerlendirdiğine ilişkin haberler gerçeği yansıtmamaktadır.
Dışişleri Bakanlığı
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 11:48
, " Türkiye
'nin ABD
'nin talebi üzerine S400 tedariğini ertelemeyi değerlendirdiğine ilişkin haberler gerçeği yansıtmamaktadır." açıklamasında bulundu.
Mastercard: Masterpass hizmeti Mastercard Europe SA'ya devredildi
The Taste Türkiye'de büyük gerginlik! Rafet Şef, kadın yarışmacısına demediğini bırakmadı
MGK toplantısı sona erdi: Pençe harekatı kapsamlı bir şekilde ele alındı
TUNCELİ VAŞAK, BU KEZ TUNCELİ MERKEZDE GÖRÜNTÜLENDİ