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Dışişleri Bakanlığı'ndan S-400 açıklaması

1 saat önce

Dışişleri Bakanlığı, "Türkiye'nin ABD'nin talebi üzerine S400 tedariğini ertelemeyi değerlendirdiğine ilişkin haberler gerçeği yansıtmamaktadır.

Dışişleri Bakanlığı'ndan S-400 açıklaması , System.String[]
Dışişleri Bakanlığı, " Türkiye'nin ABD'nin talebi üzerine S400 tedariğini ertelemeyi değerlendirdiğine ilişkin haberler gerçeği yansıtmamaktadır." açıklamasında bulundu.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 11:48 
Ekonomi
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