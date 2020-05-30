Dışişleri Bakanlığı'ndan, Somali'de yardım görevlilerine yönelik saldırıya kınama - Son Dakika

Dışişleri Bakanlığı'ndan, Somali'de yardım görevlilerine yönelik saldırıya kınama

DIŞİŞLERİ Bakanlığı'nca, Somali'nin Hirşabel bölgesinde sağlık kurumunda yardım

görevlilerine yönelik saldırıya ilişkin, "Bu menfur terör eylemini şiddetle kınıyoruz" açıklaması yapıldı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıkamada, Somali'nin Hirşabel bölgesinde bulunan Gololey köyündeki bir sağlık kurumuna kimliği belirsiz bir silahlı grup tarafından saldırı düzenlenerek anılan kurumda çalışan 8 yardım görevlisinin kaçırıldığı ve acımasızca katledildiğinin üzüntüyle öğrenildiği belirtildi. Açıklamada, "Bu menfur terör eylemini şiddetle kınıyoruz. Kardeş Somali halkına ve hükümetine taziyelerimizi sunuyor, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyoruz" denildi.

ANKARA,