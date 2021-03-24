Dışişleri'nden Somali'deki seçim sürecine ilişkin açıklama - Son Dakika

Dışişleri'nden Somali'deki seçim sürecine ilişkin açıklama

24.03.2021 17:25
Dışişleri'nden Somali'deki seçim sürecine ilişkin açıklama, System.String[]

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Somali'de seçim sürecine ilişkin tarafların halen uzlaşıya varamamış olmasının, Somali halkının ülkenin kalkınması ile huzur ve refaha kavuşması beklentilerini sekteye uğratmasından endişe duyuyoruz" denildi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, " Somali'de seçim sürecine ilişkin tarafların halen uzlaşıya varamamış olmasının, Somali halkının ülkenin kalkınması ile huzur ve refaha kavuşması beklentilerini sekteye uğratmasından endişe duyuyoruz" denildi.

Dışişleri Bakanlığı Somali'de yaşanan seçim sürecine ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "Somali'de seçim sürecine ilişkin tarafların halen uzlaşıya varamamış olmasının, Somali halkının ülkenin kalkınması ile huzur ve refaha kavuşması beklentilerini sekteye uğratmasından endişe duyuyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Federal Hükümet ile Bölgesel Yönetimleri'nin bir araya geldiği 17 Eylül 2020 tarihi hatırlatılarak, "Kapsayıcı ve yapıcı bir diyalogla anlaşmazlıkları çözmeye bir kez daha davet ediyor, seçimlerin daha fazla gecikmeksizin düzenlenmesinin önemini vurguluyoruz" denildi.

Ayrıca Dışişleri Bakanlığı, tıkanıklığın aşılması için Somali halkı ve hükümetine olan desteğini yineledi.

(Mevlüt İşli/İHA)

Somali, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Dışişleri'nden Somali'deki seçim sürecine ilişkin açıklama - Son Dakika


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