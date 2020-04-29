Dışişleri Bakanlığı'ndan Somali'ye başsağlığı mesajı - Son Dakika

DIŞİŞLERİ Bakanlığı'nca, Somali'de yağış sonrası oluşan selde hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı yayımlandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Somali'nin Puntland Eyaleti'nin Qardho şehrini etkisi altına alan yoğun sağanak yağış sonucu oluşan selin can kayıplarına ve büyük hasara yol açtığını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Dost ve kardeş Somali halkının acısını yürekten paylaşıyor, faciada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, merhumların yakınlarına başsağlığı diliyoruz" denildi.