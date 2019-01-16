Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanlığı'ndan Suriye'deki Patlamaya İlişkin Açıklama

Dışişleri Bakanlığı'ndan Suriye'deki Patlamaya İlişkin Açıklama

39 dakika önce

DIŞİŞLERİ Bakanlığı'ndan, Suriye'de bugün meydana gelen patlama ile ilgili açıklama yapıldı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan Suriye'deki Patlamaya İlişkin Açıklama, System.String[]
DIŞİŞLERİ Bakanlığı'ndan, Suriye'de bugün meydana gelen patlama ile ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, "ABD askeri personeli ve sivil can kaybı meydana geldiği üzüntüyle öğrenilmiştir" denildi. Ayrıca, Türkiye'nin, Münbiç Yol Haritası'nın uygulanma sürecinin en kısa sürede tamamlanması amacıyla ABD ile müştereken yürüttüğü faaliyetleri kararlılıkla sürdüreceği ifadesi yer aldı.  

Dışişleri Bakanlığı'ndan konu ile ilgili yapılan açıklama şöyle:

"Münbiç şehir merkezinde bugün (16 Ocak) vuku bulan bombalı saldırıda ABD askeri personeli ve sivil can kaybı meydana geldiği üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu menfur terör eylemini şiddetle kınıyoruz.

Münbiç'in terör örgütlerinden temizlenmesi ve bu bölgede istikrar ve güvenliğin sağlanması amacıyla ABD ile onayladığımız Münbiç Yol Haritası'nın tüm unsurlarıyla uygulanması yönündeki irademizi tekrar vurguluyoruz. Türkiye, Münbiç Yol Haritası'nın uygulanma sürecinin en kısa sürede tamamlanması amacıyla ABD ile müştereken yürüttüğü faaliyetleri kararlılıkla sürdürecektir." - Ankara

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 09:21 Kaynak: DHA

Münbiç, Suriye, Dışişleri Bakanlığı, Güncel
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