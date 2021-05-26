Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Suriye seçimleri' açıklaması - Son Dakika

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, "Suriye rejimi tarafından bugün düzenlenen seçimler halkın hür iradesini yansıtmayan gayrimeşru bir nitelik taşımaktadır" açıklamasında bulundu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Suriye rejimi tarafından bugün düzenlenen seçimlerin halkın hür iradesini yansıtmayan gayrimeşru bir nitelik taşıdığı belirtildi. Açıklamada, "Serbest ve adil olmayan şartlarda tertiplenen söz konusu seçimler, Suriye ihtilafının siyasi çözümüne ilişkin Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararının lafzı ve ruhuyla bağdaşmadığı gibi rejimin siyasi sürece ilişkin samimiyetsiz yaklaşımını da ortaya koymaktadır. Rejimin sonucu malum seçimleri öne sürerek suni meşruiyet sağlama girişimlerine izin verilmemesi ve BM kolaylaştırıcılığında, Suriyelilerin sahipliğinde ve öncülüğünde yürütülen siyasi sürecin kesintisiz devam ettirilmesi önem taşımaktadır. Türkiye, bu yöndeki gayretlerini Suriye halkıyla dayanışma içinde kararlılıkla sürdürecektir" denildi.