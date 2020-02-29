Dışişleri Bakanlığı'ndan 'TAK' ve 'HPG' açıklaması - Son Dakika
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Dışişleri Bakanlığı'ndan 'TAK' ve 'HPG' açıklaması

6 saat önce

DIŞİŞLERİ Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, PKK/KCK terör örgütünün uzantıları TAK ve HPG'nin, Birleşik Krallık'ta terör örgütleri listesine, 'PKK'nın diğer adları' olarak eklenmesini içeren yasal düzenlemeyi memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan 'TAK' ve 'HPG' açıklaması, System.String[]

DIŞİŞLERİ Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, PKK/KCK terör örgütünün uzantıları TAK ve HPG'nin, Birleşik Krallık'ta terör örgütleri listesine, 'PKK'nın diğer adları' olarak eklenmesini içeren yasal düzenlemeyi memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı.

Hami Aksoy, yaptığı yazılı açıklamasında, "Birleşik Krallık'ta 28 Şubat tarihinde yürürlüğe giren ve PKK/KCK terör örgütünün uzantıları olan TAK ve HPG'nin, Birleşik Krallık terör örgütleri listesine 'PKK'nın diğer adları' olarak eklenmesini içeren yasal düzenlemeyi memnuniyetle karşılıyoruz. PKK terör örgütü sivilleri hedef alan hain saldırılarında sorumluluktan kaçmak ve çeşitli terör eylemleriyle ilişkisini gizlemek amacıyla bu tip etiketleri kullanmaktadır. Dolayısıyla bu etiketlerin 'PKK'nın diğer adları' olduğunun açıkça ortaya konması önem taşımaktadır. Birleşik Krallık'taki bu düzenlemenin emsal kabul edilerek, diğer müttefiklerimizin ve AB'nin terör örgütleri listesinde de benzer bir güncelleme yapılmasını terörizmle mücadelede uluslararası iş birliğinin bir gereği olarak değerlendiriyoruz" ifadelerini kullandı.


Birleşik Krallık, PKK, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 11:48 Kaynak: DHA
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