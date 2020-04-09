Dışişleri Bakanlığı'ndan, Yemen'deki ateşkese destek açıklaması - Son Dakika

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Dışişleri Bakanlığı'ndan, Yemen'deki ateşkese destek açıklaması
6 saat önce
DIŞİŞLERİ Bakanlığı, koronavirüsün yayılmasını önlemek amacıyla Yemen'de ilan edilen ateşkesin, Türkiye tarafından memnuniyetle karşılandığını duyurdu.
DIŞİŞLERİ Bakanlığı, koronavirüsün yayılmasını önlemek amacıyla Yemen'de ilan edilen ateşkesin, Türkiye tarafından memnuniyetle karşılandığını duyurdu.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "BM Genel Sekreteri'nin çağrısı çerçevesinde, Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu tarafından, Yemen'de koronavirüsün yayılmasını önlemek amacıyla, bugün itibariyle ateşkes ilan edilmesini memnuniyetle karşılıyoruz" denildi.
Yaşanılan olağanüstü dönemde, tüm taraflara ateşkese uyma çağrısında bulunulan açıklamada, salgına karşı verilen mücadeleyi zaafa uğratacak eylemlerden kaçınılması gerektiği vurgulandı.
Haber: ANKARA,
Haber Yayın Tarihi: 09.04.2020 09:36 Kaynak: DHA
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