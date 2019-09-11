Dışişleri Bakanlığı: (Netanyahu'nun Ürdün Vadisi'ni ilhak edeceği açıklaması ) Bu gayrimeşru...
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Dışişleri Bakanlığı: (Netanyahu'nun Ürdün Vadisi'ni ilhak edeceği açıklaması ) Bu gayrimeşru oldubitti teşebbüsü asla kabul edilemez"
Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 03:30 Kaynak: AA
Dışişleri Bakanlığı: (Netanyahu'nun Ürdün Vadisi'ni ilhak edeceği açıklaması ) Bu gayrimeşru oldubitti teşebbüsü asla kabul edilemez"
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