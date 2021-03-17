Dışişleri Bakanlığı, Nijer'deki terör saldırısını kınadı - Son Dakika

Dışişleri Bakanlığı, Nijer'deki terör saldırısını kınadı
17.03.2021 16:43
Dışişleri Bakanlığı, Nijer'deki terör saldırısını kınadı.
Dışişleri Bakanlığı, Nijer'deki terör saldırısını kınadı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Nijer'in kuzeyinde Banibangou bölgesinde bulunan Tillabéri şehrinde 15 Mart tarihinde gerçekleştirilen terör saldırısında 58 masum sivilin hayatını kaybettiğinin derin üzüntüyle öğrenildiği belirtilerek, "Bu menfur terör eylemini şiddetle kınıyor, dost ve kardeş Nijer halkına ve hükümetine içten taziyelerimizi sunuyor, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyoruz" denildi. - ANKARA
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