Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Nijerya'nın Ondo Eyaleti'nde bir kilisede gerçekleşen saldırıda 50'den fazla masum sivilin hayatını kaybetmesinden derin üzüntü duyuyoruz. Bu menfur saldırıyı şiddetle kınıyor, hayatını kaybedenlerin aileleri ile dost Nijerya halkına ve hükümetine içten taziyelerimizi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz" denildi.

Kaynak: DHA

Nijerya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Dışişleri Bakanlığı, Nijerya'da kiliseye saldırıyı kınadı - Son Dakika

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