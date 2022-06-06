Dışişleri Bakanlığı, Nijerya'da kiliseye saldırıyı kınadı - Son Dakika
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Dışişleri Bakanlığı, Nijerya'da kiliseye saldırıyı kınadı

06.06.2022 10:12
Dışişleri Bakanlığı, Nijerya'da kiliseye saldırıyı kınadı

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Nijerya'nın Ondo Eyaleti'nde 50'den fazla sivilin yaşamını yitirdiği kiliseye düzenlenen saldırıyı kınadı.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Nijerya'nın Ondo Eyaleti'nde 50'den fazla sivilin yaşamını yitirdiği kiliseye düzenlenen saldırıyı kınadı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Nijerya'nın Ondo Eyaleti'nde bir kilisede gerçekleşen saldırıda 50'den fazla masum sivilin hayatını kaybetmesinden derin üzüntü duyuyoruz. Bu menfur saldırıyı şiddetle kınıyor, hayatını kaybedenlerin aileleri ile dost Nijerya halkına ve hükümetine içten taziyelerimizi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz" denildi.


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Nijerya'daki kilise saldırısında en az 50 kişi öldü Nijerya'daki kilise saldırısında en az 50 kişi öldü Nijerya'da kiliseye düzenlenen silahlı saldırıda en az 50 kişi hayatını kaybetti Nijerya'da kiliseye düzenlenen silahlı saldırıda en az 50 kişi hayatını kaybetti
Kaynak: DHA

Nijerya, Güncel, Son Dakika

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