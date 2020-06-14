Dışişleri Bakanlığı, Nijerya'da meydana gelen terör saldırılarını kınadı - Son Dakika

Dışişleri Bakanlığı, Nijerya'nın Borno eyaletinde 13 Haziran akşamı gerçekleşen terör saldırısını kınadı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Nijerya'nın Borno eyaletinde 13 Haziran akşamı gerçekleşen terör saldırılarında çok sayıda asker ve sivilin hayatını kaybettiği ve yaralandığı büyük bir üzüntüyle öğrenilmiştir. Geçen hafta yine aynı bölgede meydana gelen saldırıda da çok sayıda kişi hayatını kaybetmişti. Bu menfur terör saldırılarını kınıyoruz. Yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyor, Nijerya halkı ve Hükümetine içten taziyelerimizi sunuyoruz" denildi.

(İHA)