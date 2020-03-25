Dışişleri Bakanlığı, Nijerya'daki terör saldırısını kınadı - Son Dakika

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Dışişleri Bakanlığı, Nijerya'daki terör saldırısını kınadı
6 saat önce
Dışişleri Bakanlığı, Nijerya'daki terör saldırısını kınadı.
Dışişleri Bakanlığı, Nijerya'daki terör saldırısını kınadı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Nijerya'nın kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde 23 Mart 2020 tarihinde gerçekleştirilen terör saldırısında çok sayıda askerin hayatını kaybettiği ve yaralandığı üzüntüyle öğrenilmiştir.
Bu menfur saldırıyı kınıyoruz. Saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyoruz. Nijerya halkına ve Hükumetine taziyelerimizi sunuyoruz" denildi. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 02:08 Kaynak: İHA
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