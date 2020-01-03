Dışişleri Bakanlığı: "Özellikle Irak'ın çatışma alanı haline getirilmesinin hem Irak'ın hem de... - Son Dakika
Son Dakika Politika Dışişleri Bakanlığı: 'Özellikle Irak'ın çatışma alanı haline getirilmesinin hem Irak'ın hem de... - Son Dakika

Dışişleri Bakanlığı: "Özellikle Irak'ın çatışma alanı haline getirilmesinin hem Irak'ın hem de...

6 saat önce

Dışişleri Bakanlığı: "Özellikle Irak'ın çatışma alanı haline getirilmesinin hem Irak'ın hem de bölgemizin barış ve istikrarına zarar vereceği uyarısını kuvvetle tekrar vurguluyoruz.

Dışişleri Bakanlığı:

Dışişleri Bakanlığı: "Özellikle Irak'ın çatışma alanı haline getirilmesinin hem Irak'ın hem de bölgemizin barış ve istikrarına zarar vereceği uyarısını kuvvetle tekrar vurguluyoruz." - ANKARA

Dışişleri Bakanlığı, Irak, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 04:20 Kaynak: İHA
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