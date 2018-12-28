Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanlığı: Pakistan'nın Fetö Kararı Memnuniyet Verici

Dışişleri Bakanlığı: Pakistan'nın Fetö Kararı Memnuniyet Verici

25 dakika önce

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Pakistan Yüksek Mahkemesi'nin, FETÖ'nün ilgili Pakistan mevzuatı kapsamında 'terör örgütü' ilan edilmesi ve FETÖ iltisaklı okulların Türkiye Maarif Vakfı'na devrini öngören kararının memnuniyetle karşılandığını açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı: Pakistan'nın Fetö Kararı Memnuniyet Verici, System.String[]
DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Pakistan Yüksek Mahkemesi'nin, FETÖ'nün ilgili Pakistan mevzuatı kapsamında 'terör örgütü' ilan edilmesi ve FETÖ iltisaklı okulların Türkiye Maarif Vakfı'na devrini öngören kararının memnuniyetle karşılandığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Pakistan Yüksek Mahkemesi'nin bugün açıkladığı FETÖ kararı değerlendirildi. Söz konusu kararın memnuniyet ve takdir ile karşılandığı ifade edilen açıklamada şöyle denildi:

"Türkiye ile Pakistan arasındaki güçlü ortak bağlardan beslenen karşılıklı işbirliğinin tezahürü olarak değerlendirdiğimiz bu kararın, tüm ülkeler için emsal teşkil etmesi gerekmektedir. Ülkemiz bundan sonra da Pakistan ile her alanda işbirliğini artırarak devam ettirecektir." - Ankara

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 01:56 Kaynak: DHA

Türkiye, Pakistan, Güncel
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