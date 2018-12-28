Dışişleri Bakanlığı: Pakistan'nın Fetö Kararı Memnuniyet Verici
25 dakika önce
DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Pakistan Yüksek Mahkemesi'nin, FETÖ'nün ilgili Pakistan mevzuatı kapsamında 'terör örgütü' ilan edilmesi ve FETÖ iltisaklı okulların Türkiye Maarif Vakfı'na devrini öngören kararının memnuniyetle karşılandığını açıkladı.
DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Pakistan
Yüksek Mahkemesi'nin, FETÖ'nün ilgili Pakistan mevzuatı kapsamında 'terör örgütü' ilan edilmesi ve FETÖ iltisaklı okulların Türkiye
Maarif Vakfı'na devrini öngören kararının memnuniyetle karşılandığını açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Pakistan Yüksek Mahkemesi'nin bugün açıkladığı FETÖ kararı değerlendirildi. Söz
konusu kararın memnuniyet ve takdir ile karşılandığı ifade edilen açıklamada şöyle denildi:
"Türkiye ile Pakistan arasındaki güçlü ortak bağlardan beslenen karşılıklı işbirliğinin tezahürü olarak değerlendirdiğimiz bu kararın, tüm ülkeler için emsal teşkil etmesi gerekmektedir. Ülkemiz bundan sonra da Pakistan ile her alanda işbirliğini artırarak devam ettirecektir." - Ankara
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 01:56 Kaynak: DHA
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