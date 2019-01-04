Dışişleri Bakanlığı: "Pompeo'nun Suriye Bağlamında Ülkemiz Hakkında Sarfettiği İfadeleri Üslup ve...
1 saat önce
Dışişleri Bakanlığı: "Pompeo'nun Suriye bağlamında ülkemiz hakkında sarfettiği ifadeleri üslup ve içerik bakımından reddediyoruz"
Dışişleri Bakanlığı
: "Pompeo'nun Suriye
bağlamında ülkemiz hakkında sarfettiği ifadeleri üslup ve içerik bakımından reddediyoruz"
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 03:42 Kaynak: AA
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