Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanlığı: "Pompeo'nun Suriye Bağlamında Ülkemiz Hakkında Sarfettiği İfadeleri Üslup ve...

Dışişleri Bakanlığı: "Pompeo'nun Suriye Bağlamında Ülkemiz Hakkında Sarfettiği İfadeleri Üslup ve...

1 saat önce

Dışişleri Bakanlığı: "Pompeo'nun Suriye bağlamında ülkemiz hakkında sarfettiği ifadeleri üslup ve içerik bakımından reddediyoruz"

Dışişleri Bakanlığı:
Dışişleri Bakanlığı: "Pompeo'nun Suriye bağlamında ülkemiz hakkında sarfettiği ifadeleri üslup ve içerik bakımından reddediyoruz"

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 03:42 Kaynak: AA

Dışişleri Bakanlığı, Suriye, Güncel
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