Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanlığı: "PYD/YPG terör örgütünün ayrılıkçı gündemine zımnen veya açıkça destek veren...
Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanlığı: 'PYD/YPG terör örgütünün ayrılıkçı gündemine zımnen veya açıkça destek veren...

Dışişleri Bakanlığı: "PYD/YPG terör örgütünün ayrılıkçı gündemine zımnen veya açıkça destek veren...

1 saat önce

Dışişleri Bakanlığı: "PYD/YPG terör örgütünün ayrılıkçı gündemine zımnen veya açıkça destek veren ülke ve çevrelerin bu hususta Türkiye'ye yönelik asılsız ithamları, Suriye'nin bölünmesini hedefleyen planlarının bozulmasından kaynaklanan bir tepkinin tezahürüdür"

Dışişleri Bakanlığı:

Dışişleri Bakanlığı: "PYD/YPG terör örgütünün ayrılıkçı gündemine zımnen veya açıkça destek veren ülke ve çevrelerin bu hususta Türkiye'ye yönelik asılsız ithamları, Suriye'nin bölünmesini hedefleyen planlarının bozulmasından kaynaklanan bir tepkinin tezahürüdür"

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye, Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 03:22 Kaynak: AA
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