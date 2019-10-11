Dışişleri Bakanlığı: "PYD/YPG terör örgütünün ayrılıkçı gündemine zımnen veya açıkça destek veren...
1 saat önce
Dışişleri Bakanlığı: "PYD/YPG terör örgütünün ayrılıkçı gündemine zımnen veya açıkça destek veren ülke ve çevrelerin bu hususta Türkiye'ye yönelik asılsız ithamları, Suriye'nin bölünmesini hedefleyen planlarının bozulmasından kaynaklanan bir tepkinin tezahürüdür"
Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 03:22 Kaynak: AA
Dışişleri Bakanlığı: "PYD/YPG terör örgütünün ayrılıkçı gündemine zımnen veya açıkça destek veren ülke ve çevrelerin bu hususta Türkiye'ye yönelik asılsız ithamları, Suriye'nin bölünmesini hedefleyen planlarının bozulmasından kaynaklanan bir tepkinin tezahürüdür"
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