Türkiye, radikal İsrailli grupların Mescidi Aksa'ya baskınını kınadı - Son Dakika
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Türkiye, radikal İsrailli grupların Mescidi Aksa'ya baskınını kınadı

26.09.2022 21:54
Türkiye, radikal İsrailli grupların Mescidi Aksa'ya baskınını kınadı

Dışişleri Bakanlığı, radikal İsrailli grupların Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınını kınadı.

Dışişleri Bakanlığı, radikal İsrailli grupların Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınını kınadı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "İşgal altındaki Doğu Kudüs'te, radikal İsrailli grupların, İsrail güvenlik güçlerinin koruması altında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemelerini kınıyor ve kabul edilemez buluyoruz." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Mescid-i Aksa'nın kutsiyetini ve uluslararası hukuka dayalı statüsünü ihlal eden bu uygulamalara izin verilmemesi vurgulanırken gerginliğin tırmanmaması için İsrail makamlarına derhal gerekli önlemleri alması çağrısı yapıldı.

Yahudi yerleşimcilerden Aksa'ya baskın

Fanatik Yahudi yerleşimciler, İbrani takvimine göre yılın ilk günü olan "Roş Aşana Bayramı" nedeniyle sabah saatlerinde Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlerken, İsrail polisi baskını protesto eden Filistinlilere müdahale etmişti.

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Dışişleri Bakanlığı: 'İşgal altındaki Doğu Kudüs'te radikal İsrailli grupların İsrail güvenlik güçlerinin koruması altında Mescid-i Aksa'ya baskın... Dışişleri Bakanlığı: 'İşgal altındaki Doğu Kudüs'te radikal İsrailli grupların İsrail güvenlik güçlerinin koruması altında Mescid-i Aksa'ya baskın... Gazze Şeridi'nde Mescid-i Aksa'ya destek programı düzenlendi Gazze Şeridi'nde Mescid-i Aksa'ya destek programı düzenlendi
Kaynak: AA

Dışişleri Bakanlığı, İsrail, Aksa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye, radikal İsrailli grupların Mescidi Aksa'ya baskınını kınadı - Son Dakika

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