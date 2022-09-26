Fanatik Yahudi yerleşimciler, İbrani takvimine göre yılın ilk günü olan "Roş Aşana Bayramı" nedeniyle sabah saatlerinde Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlerken, İsrail polisi baskını protesto eden Filistinlilere müdahale etmişti.

Açıklamada, Mescid-i Aksa'nın kutsiyetini ve uluslararası hukuka dayalı statüsünü ihlal eden bu uygulamalara izin verilmemesi vurgulanırken gerginliğin tırmanmaması için İsrail makamlarına derhal gerekli önlemleri alması çağrısı yapıldı.

Kaynak: AA

Dışişleri Bakanlığı, İsrail, Aksa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Türkiye, radikal İsrailli grupların Mescidi Aksa'ya baskınını kınadı - Son Dakika

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