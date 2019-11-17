Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanlığı: Rum tarafında, KKTC bayrağı yakılmasını kınıyoruz
Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanlığı: Rum tarafında, KKTC bayrağı yakılmasını kınıyoruz - Son Dakika

Dışişleri Bakanlığı: Rum tarafında, KKTC bayrağı yakılmasını kınıyoruz

6 saat önce

DIŞİŞLERİ Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "KKTC'nin 36'ıncı kuruluş yıl dönümünde Kıbrıs Rum tarafında, KKTC bayrağı yakılmasını kınıyor ve KKTC makamlarının bu konudaki açıklamalarına tam destek veriyoruz" denildi.

Dışişleri Bakanlığı: Rum tarafında, KKTC bayrağı yakılmasını kınıyoruz, System.String[]

DIŞİŞLERİ Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "KKTC'nin 36'ıncı kuruluş yıl dönümünde Kıbrıs Rum tarafında, KKTC bayrağı yakılmasını kınıyor ve KKTC makamlarının bu konudaki açıklamalarına tam destek veriyoruz" denildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "KKTC'nin 36'ıncı kuruluş yıl dönümünde Kıbrıs Rum tarafında, KKTC bayrağı yakılmasını kınıyor ve KKTC makamlarının bu konudaki açıklamalarına tam destek veriyoruz. Kıbrıs Rum yetkililerden bu nefret eylemini kınayan hiçbir açıklama yapılmamış ve faillerinin soruşturulmamış olması bu eylemin resmi olarak desteklendiğine de işaret etmektedir. Bu olayda, Kıbrıs Türklerine yönelik nefreti körükleyen açıklamalar yapan Kıbrıs Rum Yönetiminin ve ayrıca, Yunan makamlarının da sorumluluğu bulunduğuna inanıyoruz. Bu koşullarda uluslararası toplumdan, Kıbrıs Rum tarafını ve Yunanistan'ı, BM Genel Sekreteri'nin son raporunda da işaret edilen, Ada'daki gerginlik ortamını daha da kötüleştiren söylemlerden kaçınmaya davet etmesini bekliyoruz" denildi.

ANKARA,


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 06:36 Kaynak: DHA
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