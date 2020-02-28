Dışişleri Bakanlığı, Rus heyeti ile yapılan üçüncü görüşmenin Rus tarafından gelen talep üzerine... - Son Dakika
Son Dakika Politika Dışişleri Bakanlığı, Rus heyeti ile yapılan üçüncü görüşmenin Rus tarafından gelen talep üzerine... - Son Dakika

Dışişleri Bakanlığı, Rus heyeti ile yapılan üçüncü görüşmenin Rus tarafından gelen talep üzerine...

6 saat önce

Dışişleri Bakanlığı, Rus heyeti ile yapılan üçüncü görüşmenin Rus tarafından gelen talep üzerine gerçekleştirildiğini bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı, Rus heyeti ile yapılan üçüncü görüşmenin Rus tarafından gelen talep üzerine..., System.String[]

Dışişleri Bakanlığı, Rus heyeti ile yapılan üçüncü görüşmenin Rus tarafından gelen talep üzerine gerçekleştirildiğini bildirdi. - ANKARA

Dışişleri Bakanlığı, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 07:17 Kaynak: İHA
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