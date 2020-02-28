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Dışişleri Bakanlığı: "Rus tarafına derhal sürdürülebilir bir ateşkes ilan edilmesi, gerginliğin...
6 saat önce
Dışişleri Bakanlığı: "Rus tarafına derhal sürdürülebilir bir ateşkes ilan edilmesi, gerginliğin azaltılması ve rejimin Soçi Mutabakatı sınırlarına çekilmesi gereği vurgulandı"
Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 07:17 Kaynak: İHA
Dışişleri Bakanlığı: "Rus tarafına derhal sürdürülebilir bir ateşkes ilan edilmesi, gerginliğin azaltılması ve rejimin Soçi Mutabakatı sınırlarına çekilmesi gereği vurgulandı" - ANKARA
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