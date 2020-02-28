Dışişleri Bakanlığı: "Rus tarafına derhal sürdürülebilir bir ateşkes ilan edilmesi, gerginliğin... - Son Dakika
Son Dakika Politika Dışişleri Bakanlığı: 'Rus tarafına derhal sürdürülebilir bir ateşkes ilan edilmesi, gerginliğin... - Son Dakika

Dışişleri Bakanlığı: "Rus tarafına derhal sürdürülebilir bir ateşkes ilan edilmesi, gerginliğin...

6 saat önce

Dışişleri Bakanlığı: "Rus tarafına derhal sürdürülebilir bir ateşkes ilan edilmesi, gerginliğin azaltılması ve rejimin Soçi Mutabakatı sınırlarına çekilmesi gereği vurgulandı"

Dışişleri Bakanlığı:

Dışişleri Bakanlığı: "Rus tarafına derhal sürdürülebilir bir ateşkes ilan edilmesi, gerginliğin azaltılması ve rejimin Soçi Mutabakatı sınırlarına çekilmesi gereği vurgulandı" - ANKARA

Dışişleri Bakanlığı, Soçi, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 07:17 Kaynak: İHA
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