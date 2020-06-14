Dışişleri Bakanlığı: Rusya ile görüşmelerin devam etmesi kararlaştırıldı - Son Dakika

Dışişleri Bakanlığı: Rusya ile görüşmelerin devam etmesi kararlaştırıldı

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Bakan Mevlüt Çavuşoğlu ile Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un yaptıkları telefon görüşmesinde, iki ülke bakan yardımcıları arasındaki temas ve görüşmelerin devam etmesinin kararlaştırdığını açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı: Rusya ile görüşmelerin devam etmesi kararlaştırıldı, System.String[]

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Bakan Mevlüt Çavuşoğlu ile Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un yaptıkları telefon görüşmesinde, iki ülke bakan yardımcıları arasındaki temas ve görüşmelerin devam etmesinin kararlaştırdığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Bakanımızın Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sayın Sergey Lavrov'la bugün yaptıkları telefon görüşmesinde, iki ülke Bakan Yardımcıları arasındaki temas ve görüşmelerin önümüzdeki dönemde devam etmesi kararlaştırılmıştır. Bakanlar düzeyindeki görüşmeler ise ileri bir tarihte gerçekleştirilecektir" denildi.


Mevlüt Çavuşoğlu, Sergey Lavrov, Rusya, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.06.2020 01:53 Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Dışişleri Bakanlığı: Rusya ile görüşmelerin devam etmesi kararlaştırıldı - Son Dakika

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