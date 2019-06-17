Dışişleri Bakanlığı: "Şehit Muhammed Mursi, ülkesinin demokrasi yolundaki mücadelesinde her daim...
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Dışişleri Bakanlığı: "Şehit Muhammed Mursi, ülkesinin demokrasi yolundaki mücadelesinde her daim müstesna bir şahsiyet olarak anılacaktır.
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 10:00 Kaynak: AA
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