Dışişleri Bakanlığı sınavla 150 memur alacak
2 saat önce
Dışişleri Bakanlığı, Aday Meslek Memurluğu ile Aday Konsolosluk ve İhtisas Memurluğu giriş sınavı açacak.
Dışişleri Bakanlığı, Aday Meslek Memurluğu ile Aday Konsolosluk ve İhtisas Memurluğu giriş sınavı açacak. Sınavla 150 memur alınacak.
Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 09:56
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