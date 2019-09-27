Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanlığı sınavla 150 memur alacak
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Dışişleri Bakanlığı sınavla 150 memur alacak

2 saat önce

Dışişleri Bakanlığı, Aday Meslek Memurluğu ile Aday Konsolosluk ve İhtisas Memurluğu giriş sınavı açacak.

Dışişleri Bakanlığı sınavla 150 memur alacak, System.String[]

Dışişleri Bakanlığı, Aday Meslek Memurluğu ile Aday Konsolosluk ve İhtisas Memurluğu giriş sınavı açacak. Sınavla 150 memur alınacak.

Dışişleri Bakanlığı, Memur, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 09:56 
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